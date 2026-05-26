Iran, Khamenei: Usa non avranno più un rifugio sicuro nella regione

Milano, 26 mag. (askanews) – In una dichiarazione scritta, letta e diffusa dalla televisione di stato, la guida suprema iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, ha affermato che i paesi della regione non fungeranno più da scudo per le basi statunitensi. “Quel che è certo a questo proposito è che il tempo non tornerà indietro e le nazioni e i territori della regione non serviranno più da scudo per le basi americane. Gli Stati Uniti, oltre a non avere più alcun punto sicuro nella regione per l’aggressione e la creazione di basi militari, si stanno allontanando sempre più dalla loro posizione precedente con il passare dei giorni”, avrebbe dichiarato Khamenei.