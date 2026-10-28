Flavio Bolsonaro è atterrato negli Stati Uniti, le immagini da Miami

Miami, 28 ott. (askanews) – Il candidato presidenziale di destra brasiliano Flavio Bolsonaro, uscito sconfitto dal confronto elettorale con Lula, è arrivato in un aeroporto nell’area di Miami. Il quarantacinquenne, sotto inchiesta in Brasile per presunta corruzione e riciclaggio di denaro, è stato visto scendere da un jet privato presso l’aeroporto executive di Opa-locka, insieme alla moglie e alle figlie.