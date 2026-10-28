Trump: rispetterò risultati elezioni midterm, se saranno oneste

Milano, 27 ott. (askanews) – Donald Trump ha detto che rispetterà i risultati delle elezioni di midterm “se saranno elezioni oneste”.Una nuova insinuazione su eventuali frodi durante il voto, dopo aver promesso 1 milione di dollari a chiunque provi brogli in elezioni passate o future. Alla domanda su cosa farà in caso di vittoria dem, Trump ha risposto così:”Spero che non sia così, ma se lo fosse, è già successo in passato con molti presidenti. Hai un veto forte e alla fine si trovano degli accordi”