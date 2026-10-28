Due treni ad alta velocità si sono scontrati in Spagna, vicino a Toledo. Almeno 39 morti secondo le prime stime, numerosi feriti e circolazione sospesa

Disastro in Spagna, dove due treni ad alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia si sono scontrati. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di oggi, mercoledì 28 ottobre, tra le località di Los Yébenes e Urda, nella provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia. Nello scontro sono rimasti coinvolti un convoglio della compagnia statale Renfe, partito da Madrid e diretto a Siviglia, e un treno della compagnia privata Iryo.

A darne notizia è Adif, il gestore delle infrastrutture ferroviarie in Spagna, che ha annunciato la sospensione della circolazione sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media spagnoli, almeno quattro vagoni sarebbero deragliati e due carrozze sarebbero precipitate lungo un terrapieno.

Il bilancio provvisorio è drammatico: secondo quanto riportato da diversi media italiani, che citano prime stime attribuite a fonti governative, ci sarebbero almeno 39 morti, oltre a numerosi feriti. Il numero delle vittime e delle persone coinvolte resta comunque in aggiornamento.

Proprio a causa della gravità dell’incidente, sono state mobilitate numerose squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, personale della Protezione civile e ambulanze. Secondo i media spagnoli, sul posto sono intervenuti anche tre elicotteri sanitari e due unità mobili di terapia intensiva.

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La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione riportata da RTVE, il treno Renfe, identificato con il numero 2080, avrebbe urtato da dietro il convoglio Iryo 6076 all’ingresso della stazione di Urda. Le cause dello scontro non sono ancora state chiarite.

Tra le informazioni diffuse nelle prime ore figura anche la difficoltà dei soccorritori a contattare il macchinista del treno Renfe, come riferito dalla stessa compagnia. Tuttavia, complice il caos registrato in questi attimi, non sono ancora disponibili elementi sufficienti per chiarire le circostanze di questa segnalazione.

Come logicamente prevedibile, l’interruzione della circolazione sta già provocando forti disagi ai collegamenti ferroviari tra Madrid, Ciudad Real e l’Andalusia. Renfe ha comunicato di aver previsto la possibilità di modificare o annullare gratuitamente i biglietti dei treni interessati dalle interruzioni.

Sanchez: “Costernato per il grave incidente ferroviario”

Davanti a questo dramma, il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto “costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo. Rimango in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente di Castilla-La Mancha, Garcia Page”. “I servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per assistere le persone colpite e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte. Il mio affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”, conclude Sanchez.

Articolo aggiornato alle 10:41