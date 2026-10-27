Russia: “Tre petroliere con gasolio russo in rotta verso gli Usa”

Mosca, 27 ott. (askanews) – Tre petroliere che trasportano gasolio russo sono in rotta verso gli Stati Uniti, mentre una quarta dovrebbe salpare mercoledì 28 ottobre. Lo afferma il vice premier russo Alexander Novak parlando con i giornalisti a Mosca, dopo che i presidenti Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo questo mese per allentare le sanzioni in cambio della immissione da parte di Mosca di gasolio sui mercati globali. “Vedremo. Le navi sono attualmente in viaggio. Gli accordi raggiunti tra il presidente Vladimir Putin e il presidente Trump vengono attuati. Nel complesso, ovviamente, la posizione dei Democratici è sorprendente, poiché stanno prendendo posizione o addirittura agendo contro gli interessi del popolo degli Stati Uniti d’America”, ha affermato il vice premier russo Alexander Novak, commentando gli sforzi dei Democratici statunitensi per impedire la vendita di gasolio russo alle aziende statunitensi. “E quante navi sono in viaggio?”, chiede un giornalista. “Al momento ce ne sono tre”, replica Novak, aggiungendo che una quarta partirà il 28 ottobre.