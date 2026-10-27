Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd in calo: il campo largo aumenta il vantaggio sulle destre

Negli ultimi sondaggi il campo largo resta in vantaggio sul centrodestra. Sia Fratelli d'Italia che Pd sono in calo.

Il primato di Fratelli d’Italia non basta al centrodestra. I sondaggi confermano il vantaggio del campo largo sulla coalizione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La rilevazione di Swg per il TgLa7 conferma anche le difficoltà di Futuro Nazionale in caso di alleanze da cui viene tenuta fuori la formazione di Roberto Vannacci, che resta al di sotto del 6% e quindi anche ad Avs, ma di poco davanti alla Lega

Proprio la Lega non sembra beneficiare più di tanto del congresso e della rielezione di Matteo Salvini: il Carroccio supera di poco il 5% e il suo peso, anche all’interno della coalizione di centrodestra, è ridotto. Nel fronte progressista, invece, il Pd resta il primo partito mentre i 5 Stelle salgono sopra il 12%.

Sondaggi elettorali, il campo largo resta in vantaggio

Partiamo dal primo dato, quello riguardante le coalizioni. In testa c’è il campo largo con il 44,9% e un vantaggio comunque non così ampio sul centrodestra, attualmente al 44,1%: a separare le due principali coalizioni – entrambe sopra il premio di maggioranza al 42% – ci sono solamente otto decimi di punto.

Per quanto riguarda i partiti, in testa rimane saldamente Fratelli d’Italia, con il 29,3% dei voti e in calo rispetto alla settimana precedente. A inseguire c’è invece il Pd, con il 20,6% dei consensi e terzo è il Movimento 5 Stelle al 12,4%. Forza Italia, con il 7,4%, consolida invece il suo vantaggio su Futuro Nazionale (5,6%), che resta dietro anche a Verdi-Sinistra, attualmente al 6,3%.

La Lega, come detto, non riesce a recuperare più di tanto e rimane dietro a Vannacci, con il 5,4% dei consensi. Azione è invece al 3,1%, seguita da Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,4%. All’1% troviamo poi Noi Moderati, Sud chiama Nord e Avanti Psi. Nella coalizione di centrosinistra si devono aggiungere anche altre liste che raccolgono complessivamente lo 0,9% in questo sondaggio. Aumenta, al 30%, la percentuale di chi non si esprime.

In calo Fratelli d’Italia e Pd

Per quanto riguarda il confronto rispetto alla rilevazione di Swg della settimana precedente, i riferimenti non sono semplici perché in quel caso si analizzavano due diversi scenari, uno con Schlein candidata premier del campo largo e l’altro con Conte candidato premier. In generale, possiamo dire che Fratelli d’Italia fa segnare un netto calo, intorno al mezzo punto percentuale. Il Pd retrocede rispetto ad entrambi gli scenari mentre i 5 Stelle si attestano in mezzo tra i due scenari, quello più e quello meno favorevole per loro. La Lega guadagna qualcosa così come Forza Italia.