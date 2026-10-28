Russia, al via il processo al blogger che ha rinnegato Putin

Milano, 27 ott. (askanews) – A San Pietroburgo prende il via il processo contro un ex attivista filo-Cremlino che, dopo aver passato anni a prendere di mira esponenti dell’opposizione russa, ha compiuto un’inaspettata inversione di rotta, denunciando il presidente Vladimir Putin e l’offensiva di Mosca in Ucraina. Ilya Remeslo, 43 anni, è stato arrestato a luglio con l’accusa di aver “diffuso false informazioni sull’esercito russo”, un reato che, in base alle leggi sulla censura adottate dopo l’invio delle truppe russe in Ucraina nel 2022, prevede una pena fino a 10 anni di carcere.