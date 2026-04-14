Fmi: si rischia la peggiore crisi energetica dei tempi moderni

Washington, 14 apr. (askanews) – Il Fmi riduce le sue previsioni di crescita globale per il 2026, avvertendo che “dobbiamo essere molto preoccupati per il potenziale di questa guerra in Medio Oriente di trasformarsi in una grave crisi energetica”. Secondo il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) nel suo rapporto World Economic Outlook, pubblicato durante le riunioni primaverili a Washington, l’economia globale dovrebbe crescere del 3,1% quest’anno. “Lo shock si farà sentire in modo disomogeneo a livello globale”, ha dichiarato Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista del FMI. “Allo stato attuale, se il conflitto inIran si interrompesse oggi, lo shock già presente sul mercato del petrolio equivale a quello della crisi del 1974. Tuttavia oggi l’economia globale è molto meno dipendente dal petrolio di quella degli anni 70”, ha aggiunto.