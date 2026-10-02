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02/10/2026
12:22
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Redazione

Francia, a blocco liceo Rennes intervengono i poliziotti antisommossa

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Rennes, 2 ott. (askanews) – Nelle immagini poliziotti antisommossa intervengono per trascinare via gli studenti che avevano istituito un blocco davanti al liceo Emile Zola di Rennes utilizzando alcuni cassonetti della spazzatura. Quattrocento licei sono stati chiusi dalle autorità francesi e numerose lezioni attivate da remoto – scrive Afp – dopo le violenze di giovedì, la mobilitazione studentesca prosegue venerdì in un clima di forte tensione, mentre il ministro dell’Istruzione Édouard Geffray è atteso a un incontro con sindacati e associazioni studentesche.

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