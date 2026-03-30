Francia, l’operazione lumaca dei camionisti contro il caro carburanti

Parigi, 30 mar. (askanews) – in Francia si chiama “Operazione lumaca”. È la protesta a passo lento organizzata dall’Organizzazione europea degli autotrasportatori (Otre), sul Boulevard Périphérique di Parigi, la tangenziale che circonda la capitale francese, per chiedere aiuti a fronte dell’aumento dei prezzi del carburante. Centinaia di camion hanno di fatto rallentato il traffico per chiedere al governo interventi per non lasciare il settore dei trasportatori in ginocchio.
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