Francia, rubati 2 dipinti di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer

Roma, 8 set. (askanews) – Rubati due dipinti di Renoir del valore di diversi milioni di euro dal museo di Cagnes-sur-Mer, nel sud della Francia. Come nel caso del furto delle opere di Antonello da Messina, i ladri hanno abbandonato altri due dipinti nel giardino dell’edificio durante la fuga, come confermato dal sindaco. La polizia dà ora la caccia ai ladri: “Gli autori del furto hanno tagliato una rete metallica con una sega meccanica, sono entrati rompendo una vetrata, hanno tagliato un supporto su cui erano appesi quattro quadri e sono fuggiti. Sono stati messi in fuga dalla Polizia Municipale di Cagnes-sur-Mer e, durante la fuga, hanno abbandonato due quadri nel recinto del museo”, ha spiegato Jean-Luc Bragato, rappresentante sindacale dell’Alliance Police Nationale 06.I rappresentanti del sindacato di polizia affermano che i ladri sembrano aver pianificato l’operazione in anticipo e che conoscevano bene il luogo: “È chiaro che sono stati fatti dei sopralluoghi in precedenza, è stato costituito un gruppo. Non erano certamente dei novelli, ma persone con una certa esperienza e che, in ogni caso, hanno potuto ispezionare i luoghi prima di commettere il reato”, aggiunge la collega Lilie Jalabert, di Alliance Police Nationale 06.