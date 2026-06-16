G7, tutta la playlist di Macron per i leader: da Tom Petty a Felicità

Evian (Francia), 16 giu. (askanews) – Una canzone per ogni leader, una vera e propria playlist dedicata a ciascuno dei suoi colleghi arrivati a Evian per il G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato sui social le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo e per ogni clip ha scelto con cura una musica di sottofondo.Per Donald Trump ha optato per “Love is a long road” di Tom Petty – ironico riferimento a un rapporto difficile – mentre per Giorgia Meloni ha scelto “Felicità” di Al Bano e Romina, scelta dietro cui sembrerebbe celarsi un divertito accenno a un miglioramento delle relazioni personali e politiche fra i due.Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz il brano è “Lieblingsmensch” (che significa ‘persona preferita’) di Namika, mentre per la giapponese Sanae Takaichi la preferenza è ricaduta su “Arigato” dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney ‘J’irai où tu iras’ (Andrò dove andrai tu) di Celine Dion.A chiudere la speciale playlist ‘The world is not enough’ dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e “L’inno alla gioia” di Beethoven su versi di Friedrich Schiller, considerato l’inno dell’Europa per il suo riferimento alla fratellanza dei popoli, per i vertici dell’Ue Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.