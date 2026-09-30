Gaza, 5 morti e 13 feriti in raid aereo di Israele contro un minibus

Milano, 30 set. (askanews) – Cinque persone sono morte e tredici sono rimaste ferite in un raid aereo israeliano che ha preso di mira un minibus nella zona sud-ovest di Gaza City, nella Striscia di Gaza, secondo quanto hanno riferito alla Afp l’ospedale Al-Shifa, un bilancio confermato dalla Protezione Civile Palestinese. L’attacco è stato riportato anche dall’agenzia di stampa palestinese Shehab, che parla però di un bilancio di 4 morti. “Quattro persone sono state uccise e diverse altre ferite in un attacco dell’esercito israeliano contro un minibus vicino a un centro commerciale nel quartiere di Tel al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City”, ha scritto l’agenzia affiliata ad Hamas.