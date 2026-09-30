Testimone volo FlyDubai: sangue in cabina, pensavamo di morire

Milano, 30 set. (askanews) – Il racconto di cosa è avvenuto nella cabina del volo flydubai diretto a Tel Aviv e dirottato in Arabia Saudita nella testimonianza di una passeggera, riportata dalla madre che è riuscita a parlare a telefono.”Mi ha detto che c’erano due piloti e che uno dei due aveva cercato di uccidere l’altro con un coltello. E loro (i passeggeri) hanno sentito delle urla, ‘aiuto, aiuto'”, racconta l’israeliana Yasmine Abécassi.”Una donna, che era con tre bambini molto piccoli, si è avvicinata alla porta della cabina di pilotaggio, ha visto molto sangue e ha iniziato a urlare: ‘Venite ad aiutarmi’. Alcuni israeliani sono entrati e hanno bloccato l’uomo che aveva tentato l’aggressione. In quel momento, l’aereo ha iniziato a scendere molto velocemente e tutte le persone a bordo pensavano che sarebbero morte”. dice.A salvare la situazione due piloti che si trovavano a bordo: “Sono entrati nella cabina di pilotaggio e hanno preso il controllo dell’aereo. E grazie a Dio ora stanno bene. Tutte le persone erano sottoposte a un forte stress, ed è stata molto dura: pensavano che sarebbero morti”.