Gb, elezioni suppletive: Nigel Farage riconquista seggio parlamentare

Clacton (Essex), 14 ago. (askanews) – Ora è ufficiale. Nigel Farage, leader del partito britannico della destra populista Reform UK, ha riconquistato il suo seggio parlamentare nelle elezioni suppletive da lui stesso “provocate” per rafforzare la propria posizione di fronte alle accuse di irregolarità finanziarie. “Il verdetto è arrivato ed è una vittoria convincente e schiacciante, abbiamo ottenuto molti più voti rispetto alle elezioni del 2024”, ha detto Farage ridendo soddisfatto davanti ai suoi sostenitori.Farage ha ottenuto 22.239 voti nella località balneare di Clacton, nel sud dell’Inghilterra, battendo il suo principale sfidante, Count Binface. La consultazione, nata come sfida politica all’establishment britannico, ha assunto contorni decisamente insoliti, quasi surreali: i principali partiti hanno rinunciato a presentare propri candidati e il principale avversario di Farage è stato Count Binface, personaggio satirico con una tuta in stile Star Wars e un bidone in testa, interpretato dal comico Jon Harvey.Sullo sfondo rimane la questione delle finanze di Farage. Prima delle dimissioni, il leader di Reform UK era finito sotto esame per la mancata dichiarazione di alcuni benefici, tra cui una donazione da 5 milioni di sterline del miliardario delle criptovalute Christopher Harborne e un sostegno finanziario non dichiarato attribuito a George Cottrell, già condannato per frode.Farage, populista di destra e fautore della Brexit, sostiene che il contributo di Harborne fosse destinato alla sua sicurezza personale e fosse stato concesso prima del suo ingresso alla Camera dei Comuni. Le dimissioni hanno determinato la sospensione dell’indagine parlamentare, che riprenderà dopo la pausa estiva di Westminster vista la sua rielezione. Il voto dovrebbe rafforzare la sua posizione, anche se una sospensione dai lavori potrebbe costringerlo a un’ulteriore suppletiva contro i candidati ufficiali di tutti i partiti nazionali.