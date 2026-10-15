Gb, inchiesta choc sul razzismo in Reform Uk: “Bambini neri animali”

Roma, 15 ott. (askanews) – I bambini neri sono “animali”. A dirlo è un consigliere del partito Reform Uk, uno dei numerosi politici o candidati del partito anti-immigrazione di Nigel Farage ripresi da una telecamera nascosta mentre esprimevano commenti razzisti, un’inchiesta dell’emittente britannica ITV, intitolata “Undercover: A Year in Reform” (“Sotto copertura: un anno in Reform”), che sarà trasmessa integralmente domenica 18 ottobre.I primi estratti pubblicati su X hanno già spinto il partito a condannare tali comportamenti.”Vi assicuro che in tutto il Paese ci sono 20.000 consiglieri. Molti di loro hanno le opinioni più disparate, eppure l’attenzione non si concentra mai sui loro partiti, ma sempre e solo sul nostro. Sappiamo bene come stanno le cose: l’establishment vuole che noi siamo fuori dai giochi”, si è difeso Farage. Nelle immagini un altro consigliere locale di Reform UK, eletto nei pressi di Birmingham (Inghilterra centrale), afferma invece che un quartiere è “infestato” da famiglie di origine asiatica, descrivendole come “parassiti assoluti”.L’indagine ha seguito candidati e consiglieri comunali del partito durante le elezioni locali di maggio, oltre che nel corso di quattro campagne per elezioni suppletive previste nel 2025 e nel 2026.Il premier britannico Andy Burnham ha condannato duramente quanto accaduto: “Non c’è posto per alcuna forma di razzismo, antisemitismo o discriminazione nella politica britannica; dobbiamo tutti ribadirlo con costante determinazione e adottare le misure più rigorose possibili. Auspico inoltre che il Reform Uk Party intraprenda un’azione immediata e decisa nei confronti di coloro che si sono resi protagonisti di tali commenti ripugnanti”, ha detto.Secondo il Guardian, diversi consiglieri hanno già lasciato il partito, che ha fatto sapere di aver avviato un’indagine interna in seguito alle prime rivelazioni dell’inchiesta di Itv.