Scontri tra polizia e manifestanti in Albania per il terzo giorno

Tirana, 15 ott. (askanews) – Per il terzo giorno consecutivo, a Tirana, capitale dell’Albania, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia, con i dimostranti che chiedono le dimissioni del Primo Ministro Edi Rama e maggiore sostegno agli studenti, lamentando le pessime condizioni degli atenei e le elevate tasse universitarie. Martedì e mercoledì, i manifestanti hanno fatto irruzione in diversi edifici governativi e ne hanno incendiato almeno uno. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti che marciavano lungo diverse strade principali intorno a Tirana, mentre le proteste si estendevano ad altre città.Il primo ministro Edi Rama ha visitato i luoghi colpiti dalle manifestazioni antigovernative che hanno gravemente danneggiato gli edifici governativi. “Tutti sono responsabili davanti alla legge e tutti coloro che hanno contribuito a questo caos la pagheranno sicuramente. Ha detto il premier in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui accusa anche l’opposizione di cercare di abbattere l’Albania ogni volta che tenta di elevarsi.L’escalation delle proteste segue mesi di manifestazioni antigovernative nel Paese, inizialmente scatenate da un controverso progetto di sviluppo turistico legato alla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.