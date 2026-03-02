Germania invia aerei a Riad e Muscat per rimpatriare i turisti

Roma, 2 mar. (askanews) – Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha detto che la Germania “invierà il più rapidamente possibile aerei dell’aeronautica a Riad e Muscat”, rispettivamente capitali di Arabia Saudita e Oman, ovvero luoghi ancora raggiungibili in aereo, per i gruppi particolarmente vulnerabili, poiché la guerra che coinvolge l’Iran lascia molte persone bloccate. “Invieremo il più rapidamente possibile aerei del settore aeronautico a Riad e Mascate, cioé da luoghi da cui sono ancora possibili i voli, per i gruppi particolarmente vulnerabili”, ha spiegato Wadephul.