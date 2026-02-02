Gli incendi devastano i boschi della Patagonia in Argentina

Provincia di Chubut (Argentina), 2 feb. (askanews) – Gli incendi boschivi alimentati dalle alte temperature e dai venti continuano a colpire la Patagonia argentina. Brucia la zona montuosa della Ruta 71, nella provincia di Chubut dove almeno 45.000 ettari di foresta, un’area grande all’incirca quanto San Francisco, sono andati in fumo da metà gennaio. Il governo argentino ha dichiarato lo stato di emergenza in Patagonia, dove gli incendi boschivi hanno devastato vaste aree di foresta dall’inizio dell’estate australe. Centinaia di vigili del fuoco stanno cercando di impedire che le fiamme raggiungano le aree popolate.