Guterres (Onu): “Usa e Israele mettano fine alla guerra”

Bruxelles, 19 mar. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, esorta Stati Uniti e Israele a porre fine alla guerra con l’Iran prima che degeneri, avvertendo delle “potenziali tragiche conseguenze” per i civili e per l’economia globale. “Innanzitutto, agli Stati Uniti e a Israele. E’ giunto il momento di porre fine a questa guerra che rischia di sfuggire completamente al controllo, causando immense sofferenze ai civili e con ripercussioni drammatiche sull’economia globale, con potenziali conseguenze tragiche”, ha dichiarato Guterres ai giornalisti a Bruxelles, parlando al fianco del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.