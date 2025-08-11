I funerali dei giornalisti uccisi nell’attacco israeliano a Gaza

Gaza City, 11 ago. (askanews) – A poche ore dall’attacco israeliano in cui sono morti 5 tra giornalisti, si sono tenuti i lori funerali a Gaza City. Al Jazeera ha affermato che due dei suoi corrispondenti, il noto reporter Anas al-Sharif e il corrispondente Mohammed Qreiqeh, insieme ai cameraman Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwae sono morti nel raid dell’IDF alla loro tenda vicino all’ospedale al-Shifa il 10 agosto. L’esercito israeliano ha riconosciuto in una dichiarazione il corrispondente Anas al-Sharif, accusandolo di essere un “terrorista” affiliato ad Hamas.