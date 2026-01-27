I leader europei da Modi: Ue e India firmano mega accordo commerciale

Nuova Delhi 27 gen. (askanews) – India e Unione Europea hanno formalizzato un importante accordo commerciale dopo vent’anni di negoziati. I leader europei, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, sono stati ricevuti dal Primo Ministro indiano Narendra Modi nella sala riunioni di Hyderabad House. Il mega accordo offrirà “numerose opportunità” a entrambe le parti: “India e Unione Europea hanno firmato un enorme accordo commerciale. In tutto il mondo si dice che sia ‘l’accordo di tutti gli accordi’ – ha commentato il primo ministro indiano in un discorso a Nuova Delhi prima dell’incontro con i leader europei – questo patto offrirà molte opportunità agli 1,4 miliardi di abitanti dell’India e ai milioni di cittadini dell’UE”. L’accordo – ha aggiunto Modi – “copre circa il 25% del prodotto interno lordo mondiale e un terzo del commercio mondiale”.