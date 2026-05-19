Il figlio del fondatore di Mango arrestato per la morte del padre

Roma, 19 mag. (askanews) – Nelle immagini Jonathan Andic, figlio dell’imprenditore e fondatore del colosso della moda Mango, Isak Andic, mentre arriva scortato della polizia in tribunale per essere interrogato, dopo l’arresto nell’ambito di un’indagine sulla morte di suo padre nel 2024.L’accusa è di omicidio. Jonathan Andic era con suo padre 71enne quando precipitò e morì sulla montagna di Montserrat vicino a Barcellona. Si era a lungo parlato di incidente per uno degli uomini più ricchi della Spagna. Un giudice aveva chiuso il caso.Ma gli investigatori della polizia regionale della Catalogna, i Mossos d’Esquadra, insieme ai pubblici ministeri e al tribunale, hanno riaperto le indagini nell’ottobre 2025 dopo aver citato incongruenze nella testimonianza del figlio Jonathan Andic, che ora viene di nuovo ascoltato.