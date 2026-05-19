Strasburgo, trattori al Parlamento Ue: la protesta degli agricoltori

Bruxelles, 19 mag. (askanews) – Nuova protesta degli agricoltori: alcune organizzazioni hanno organizzato la mobilitazione davanti al Parlamento europeo a Strasburgo, anche con i trattori, per esercitare pressioni affinché l’Unione europea sblocchi fondi per aiutarli a far fronte all’impennata dei prezzi dei fertilizzanti. I costi sono aumentati ulteriormente a causa della guerra in Medio Oriente e del blocco dello Stretto di Hormuz.”Don’t turn off agriculture, health and democracy” (Non spegnere l’agricoltura, la salute e la democrazia), “Welcome to Wonderland, this is not Europe” (Benvenuti nel Paese delle Meraviglie, questa non è l’Europa), si legge su alcuni striscioni, accanto al ritratto di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue.”Gli agricoltori affrontano la prossima stagione di acquisto di fertilizzanti in un clima di estrema incertezza, sul costo, ma anche sull’effettiva disponibilità” ha avvertito il Copa-Cogeca, che riunisce i principali sindacati agricoli europei.Prima del conflitto in Medio Oriente, il 30% dei fertilizzanti mondiali transitava attraverso lo stretto di Hormuz. Da fine febbraio, i prezzi dei fertilizzanti in Europa sono aumentati vertiginosamente. Quelli a base di azoto costano ora circa 500 euro per tonnellata, rispetto ai 380 euro dello scorso inverno, denuncia il sindacato; e a ciò si aggiunge l’impennata del costo del gasolio per i trattori.