Recuperati i corpi di due dei sub italiani morti alle Maldive

Malè, 19 mag. (askanews) – I corpi di due sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive sono stati riportati in superficie al termine di una vasta operazione di recupero. I due facevano parte del gruppo di cinque italiani che giovedì 14 maggio non sono rientrati da un’uscita di immersione subacquea. Si tratterebbe dei corpi del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Restano ancora da recuperare gli ultimi due corpi, che si troverebbero nella grotta degli squali , a una profondità di circa 60 metri, nell’atollo di Vaavu, a sud di Malè, capitale dell’arcipelago.Intanto la Procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Gli inquirenti prevedono di disporre le autopsie sui corpi delle vittime, appena rientreranno in Italia.