Il Libano presenterà denuncia all’Onu per gli attacchi israeliani

Beirut, 26 mar. (askanews) – Il Libano presenterà una denuncia al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per gli attacchi israeliani nel Paese. Lo ha detto il ministro dell’Informazione Paul Marcos, citando il premier Nawaf Salam, durante un briefing con i media a Beirut. Il governo libanese accusa Israele di aver distrutto la maggior parte dei ponti sul fiume Litani, provocato sfollamenti di massa nel sud del Paese e portato avanti sequestri di terreni e demolizioni di case.”Israele ha fatto saltare in aria la maggior parte dei ponti sul fiume Litani nel tentativo di tagliare fuori quest’area dal resto del territorio libanese. Ciò è stato accompagnato dallo sfollamento di massa degli abitanti delle città e dei villaggi situati a sud del Litani, così come dalla confisca quotidiana di terreni e dalla demolizione di case, a volte rase completamente al suolo, come a indicare che i civili non torneranno presto nelle loro abitazioni”.”Consideriamo queste azioni e dichiarazioni, sotto qualunque etichetta vengano presentate, come “cintura di sicurezza” o “zona cuscinetto”, estremamente pericolose, perché minacciano la sovranità del Libano, l’integrità del suo territorio e i diritti del suo popolo. Sono anche in totale contraddizione con il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario e la Carta delle Nazioni Unite”.”Chiedo che il ministro degli Esteri e degli Emigrati presenti immediatamente una denuncia al Consiglio di Sicurezza su questa vicenda. Contatterò inoltre direttamente il segretario generale delle Nazioni Unite subito dopo la fine di questa sessione, proprio per questo scopo”.