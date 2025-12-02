Il Papa lascia il Libano: “Scegliamo tutti la pace come via”

Beirut, 2 dic. (askanews) – Papa Leone ha lasciato il Libano, seconda tappa del suo viaggio apostolico. Il pontefice, dopo avere celebrato messa presso la grande spianata del Beirut Waterfront con la partecipazione di circa 150mila fedeli, secondo le stime fatte dalle autorità libanesi, all’aeroporto internazionale di Beirut è stato accolto dal presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun.Dopo il saluto delle rispettive delegazioni e l’omaggio della Guardia d’onore, il Papa si è imbarcato alla volta di Roma.In un breve discorso prima di salire sull’aereo, Leone XIV ha detto: “Nessuno creda più che la lotta armata porti qualche beneficio. Le armi uccidono, la trattativa, la mediazione e il dialogo edificano”, aggiungendo: “Scegliamo tutti la pace come via, non soltanto come meta!”.