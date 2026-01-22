Il ricordo di Donatella Versace: Valentino un genio dal cuore d’oro

Roma, 22 gen. (askanews) – “Valentino è stata la prima persona che ho visto quando mi hanno annunciato che mio fratello era morto, lui e Giancarlo sono venuti subito da me, aveva un cuore d’oro e era un genio”. Così Donatella Versace ricorda Valentino, uscendo dalla camera ardente dello stilista.”Era simpatico, gli piaceva stare bene, divertirsi, soprattutto pensava molto agli altri”, ha aggiunto, spiegando che si è vestita di rosso per l’occasione “perché era il suo colore e oggi mi sono vestita di rosso per lui”.