Gorontalo, 30 lug. (askanews) – Decine di abitanti di Gorontalo, nel nord dell’Indonesia, si sono rifugiati in un centro di evacuazione temporaneo dopo l’emissione di allarmi tsunami in diverse nazioni del Pacifico a seguito di un terremoto di magnitudo 8,8 al largo della penisola russa della Kamchatka. “Qui la gente è in preda al panico, ma cerchiamo di rimanere vigili e di anticipare il possibile tsunami”, dichiara Awalia Hamsa, 29 anni, dal rifugio.