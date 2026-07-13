In Ucraina nuovo rimpasto di governo, via la premier Yulia Svyrydenko

Kiev, 13 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato le dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, in carica da appena un anno, e un nuovo “rimpasto di governo” che punta a un cambiamento nella “strategia politica” dell’Ucraina.”L’Ucraina sta cambiando la propria strategia politica”, ha affermato Zelensky in un post su X, aggiungendo che “questi cambiamenti richiedono” un rimpasto di governo.In un lungo post, il leader di Kiev ha precisato di aver offerto al Svyrydenko “un nuovo importante” incarico per le relazioni con un “partner chiave”, tra le voci che la darebbero prossima ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti.Quattro i candidati alla successione per l’incarico di primo ministro: tra i favoriti Serhiy Koretskyi, attualmente a capo della compagnia energetica statale Naftogaz, tra gli altri possibili successori, il predecessore della Svyrydenko, Denys Shmyhal (attualmente Ministro dell’Energia), e Mykhailo Fedorov, ministro della Difesa.Zelensky ha annunciato inoltre cambiamenti anche ai vertici delle forze dell’ordine.