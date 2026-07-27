Incendi in Molise e sul Gargano, vigili del fuoco al lavoro

Roma, 27 lug. (askanews) – Incendi in Molise e sul Gargano, dove le operazioni sono ancora in corso.Nel video, le immagini del sorvolo effettuato dall’equipaggio dell’elicottero Drago 158, giunto dal reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara su Campomarino (CB), dove per ore le squadre hanno lavorato per spegnere il vasto incendio di vegetazione che ha colpito la zona: le fiamme sono state domate, poi i vigili del fuoco sono passati alla fase di bonifica e spegnimento dei focolai residui per evitare riprese del fuoco.Proseguono le attività anche nel comune di Peschici per fronteggiare l’incendio che sta interessando da ore il territorio. Le squadre a terra, con rinforzi giunti dalla Campania, sono impegnate nelle azioni di spegnimento. In piena operatività tre Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.