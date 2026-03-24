Iran, Germania: “Questa guerra è contraria al diritto internazionale”

Roma, 24 mar. (askanews) – Per il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier la fiducia tra gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali è “venuta meno”, una situazione – ha affermato – che persisterà anche dopo la presidenza di Donald Trump. A questa perdita di fiducia si aggiunge l’incomprensione che circonda l’avvio della guerra contro l’Iran, che, ha denunciato, è “contraria al diritto internazionale”.”Perché questa guerra è, a mio avviso, contraria al diritto internazionale. Non c’è dubbio che, in ogni caso, la giustificazione basata su un attacco imminente contro gli Stati Uniti non regga. Questo appare riconosciuto anche all’interno di alcuni servizi americani”, ha affermato.”La nostra politica estera non risulterà più convincente se non chiamiamo una violazione del diritto internazionale come tale. Abbiamo già dovuto affrontare questo problema durante la guerra a Gaza, e dobbiamo affrontarlo anche nella guerra in Iran”, ha aggiunto.”Questa guerra è anche, se posso dirlo come chi è direttamente coinvolto, un errore politico con gravi conseguenze. È questo che è più frustrante: una guerra davvero evitabile e inutile, se il suo obiettivo era effettivamente quello di impedire all’Iran di avanzare sulla strada verso la bomba atomica”, ha aggiunto.”La frattura è troppo profonda e la fiducia nella politica di grande potenza degli Stati Uniti è venuta meno, non solo tra gli alleati, ma, come potete constatare tanto quanto me, in tutto il mondo”, ha concluso.