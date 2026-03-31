Iran, Hegseth: i prossimi giorni saranno decisivi

Washington, 31 mar. (askanews) – I prossimi giorni della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran saranno “decisivi”. Lo ha detto il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth in una conferenza stampa al Pentagono, sostenendo che Teheran ha ormai margini militari molto limitati.”Solo un mese, appena un mese, e siamo noi a dettare le regole – ha detto Hegseth -. I prossimi giorni saranno decisivi. L’Iran lo sa e dal punto di vista militare può fare ben poco contro tutto questo. Continueranno a lanciare qualche missile, certo, ma noi li abbatteremo. Nelle ultime 24 ore, va detto, si è registrato il numero più basso di missili e droni nemici lanciati dall’Iran. Andranno sottoterra, ma li troveremo. Di recente abbiamo distrutto un altro dei loro bunker di comando. I leader sono costretti a fuggire, senza acqua, senza elettricità, senza ossigeno, senza comando e controllo. La loro fiducia nelle loro grotte si sta consumando”.