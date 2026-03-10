Iran, Macron dalla Charles de Gaulle: “Ci sono rischi di escalation”

Milano, 10 mar. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per oggi alle 18.30 il consiglio di Difesa e sicurezza nazionale. In queste immagini dalla portaerei Charles de Gaulle fa un quadro della situazione, spiegando che “al momento ci sono rischi di escalation”.La Francia e i suoi alleati stanno preparando una missione “difensiva” per riaprire lo Stretto di Hormuz, strategicamente vitale, ha dichiarato lunedì il presidente Emmanuel Macron, mentre la guerra in Medio Oriente entrava nella sua seconda settimana. Il leader francese è atterrato in elicottero sulla portaerei Charles de Gaulle, inviata nel Mediterraneo dopo che gli attacchi israelo-americani contro l’Iran del 28 febbraio hanno innescato una guerra che ha seminato il caos nella regione e che minaccia di estendersi ad altre parti del mondo.