Sisma Venezuela, presidente Rodriguez: “Almeno 32 morti e 700 feriti”

Caracas, 25 giu. (askanews) – Almeno 32 persone sono morte e oltre 700 sono rimaste ferite in seguito a due forti terremoti che hanno colpito il nord del Venezuela: lo ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodrìguez in un discorso televisivo, parlando di una vera tragedia. Rodrìguez ha ringraziato il presidente statunitense Donald Trump per aver “offerto sostegno e solidarietà”, così come gli altri paesi che hanno contattato il governo venezuelano, tra cui Repubblica Dominicana, El Salvador, Qatar e Cina. Lo Stato più colpito è quello di La Guaira, alla periferia della capitale Caracas. “In questo momento, registriamo 32 decessi – esclusi i dati che potrebbero arrivare dallo Stato di La Guaira – e più di 700 feriti trasportati nei pronto soccorso sia di ospedali pubblici che di centri sanitari privati”, ha dichiarato Rodriguez. “Nelle prossime ore accoglieremo squadre di soccorso provenienti dai paesi che hanno già contattato il nostro governo. Desidero ringraziare il presidente Donald Trump e la sua amministrazione, che sono rimasti in costante contatto con il governo venezuelano e con tutte le nostre autorità, offrendo sostegno e solidarietà. Nelle prossime ore riceveremo gli operatori di soccorso”. “Lo Stato più colpito da questo evento sismico senza precedenti è La Guaira. Decine di edifici sono crollati e siamo attualmente impegnati in ardue operazioni di soccorso per salvare quante più vite possibili, che Dio ci permetta di salvare”, ha concluso la presidente ad interim.