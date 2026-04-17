Iran, Meloni: per ok a missione necessaria autorizzazione Parlamento

Parigi, 17 apr. (askanews) – “Stiamo portando avanti una importante azione di pianificazione a livello nazionale: l’Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali, chiaramente sulla base di una necessaria autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, a Parigi presso il Palazzo dell’Eliseo.”Ma è un impegno in linea con un lavoro che abbiamo già fatto per la difesa della libertà di navigazione”, ha aggiunto Meloni ricordando le missioni “Aspides, Atalanta, quindi le operazioni europee. In particolare Aspides che vanta una presenza importante in un’area attigua a quella di Hormuz dal mio punto di vista può rappresentare un’esperienza preziosa anche per quello che stiamo cercando di fare ora”.