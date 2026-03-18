Iran, Merz: Usa non ci hanno consultato, avremmo sconsigliato attacco

Berlino, 18 mar. (askanews) – “Ad oggi non esiste un piano convincente per il successo di questa operazione. Washington non ci ha consultato e non ha ritenuto necessario l’aiuto europeo. Signore e signori, avremmo sconsigliato di proseguire su questa linea d’azione, così come è stata condotta finora. Pertanto, abbiamo dichiarato che, finché la guerra continuerà, non vi parteciperemo”: lo ha dichiarato in cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nel corso di un intervento al Bundestag. “Non vogliamo, cari colleghi e colleghe, che questa guerra diventi un peso per la partnership transatlantica. Vogliamo e abbiamo bisogno di questo partenariato, ed è per questo che parliamo con Washington a tutti i livelli”, ha aggiunto Merz. “L’Europa ha interesse a una rapida fine della guerra, un’ulteriore escalation regionale o alla disgregazione dello Stato iraniano – uno scenario, del resto, simile a quello che abbiamo visto in Libia, Iraq e altri paesi della regione – questo causerebbe danni ingenti e comprometterebbe gravemente la nostra sicurezza”, ha sottolineato il leader conservatore. “Ciò avrebbe conseguenze negative per il nostro approvvigionamento energetico e potrebbe anche innescare massicci flussi migratori. Pertanto, stiamo lavorando per un ordine di pace e sicurezza regionale in cui né Israele né gli altri partner siano minacciati e in cui Teheran abbandoni le sue ambizioni nucleari così come la sua campagna terroristica globale”, ha concluso.