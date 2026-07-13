Iran: non permetteremo a Washington di interferire a Hormuz

Milano, 13 lug. (askanews) – L’Iran ha avvertito che non tollererà alcun intervento statunitense nello strategico Stretto di Hormuz, al centro delle tensioni regionali. In un videomessaggio, il portavoce delle forze armate Ebrahim Zolfaghari ha affermato che Teheran “non permetterà in nessuna circostanza” tale interferenza. Ha inoltre avvertito gli Stati del Golfo che qualsiasi cooperazione con Washington sarebbe considerata “un atto di guerra”.