Iran, Tajani: “l’Italia non è in guerra con nessuno”

Roma, 5 mar. (askanews) – “Restiamo convinti che la via diplomatica per quanto complessa sia l’unica in grado di produrre risultati duraturi, anche quando appare fragile, anche quando sembra distante. Profonderemo tutti gli sforzi possibili affinché si possa raggiungere la pace in Medio Oriente. Voglio ribadire in quest’aula l’Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno, è questa l’essenza della nostra politica estera: parlare con tutti senza rinunciare mai ai nostri valori Questo è il senso dell’azione di governo in Medio Oriente e sui più importanti scacchieri internazionali e questo è l’impegno che rinnoviamo oggi davanti al paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni nell’Aula della Camera sul conflitto in Iran e la richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.