Iran, Trump: “Macron molto presto non sarà più in carica”

Washington, 18 mar. (askanews) – Il presidente Donald Trump si è detto “deluso” dal primo ministro britannico Keir Starmer per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran. “Sono deluso da Keir: mi piace, penso che sia una brava persona, ma sono deluso”, ha dichiarato Trump ai giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Trump ha anche criticato anche il presidente francese Emmanuel Macron, affermando che “sarà fuori carica molto presto” dopo aver rifiutato un ruolo nella task force per lo Stretto di Hormuz. In precedenza Macron aveva ribadito che la Francia non si sarebbe impegnata in alcuna missione di messa in sicurezza dello Stretto di Hormuz “nell’attuale contesto”. Infine ha ribadito di essere deluso anche dalla Nato, per la quale gli Usa avrebbero speso “trilioni” di dollari, e che ora non starebbe ripagando gli Stati Uniti col suo aiuto militare.