Iran, una marea umana al corteo funebre per Khamenei: “Vendetta”

Teheran, 6 lug. (askanews) – Nelle immagini le marea umana per le strade di Teheran al corteo funebre dell’ex leader supremo Ali Khamenei. Nel terzo giorno di funerali nazionali, migliaia di persone vestite a lutto hanno accompagnato la bara, avvolta nella bandiera iraniana, insieme a quelle dei suoi familiari uccisi il 28 febbraio scorso, nell’attacco all’inizio della guerra lanciata da Israele e dagli Stati Uniti contro l’Iran.Il feretro è stato trasportato su un camion, preso d’assalto da una folla che cercava di avvicinarsi. Mentre alcuni hanno lanciato sciarpe e altri oggetti affinché venissero adagiati vicino alla bara – pratica comune in Iran, considerata una forma di benedizione – altri hanno esposto cartelli che invocano l’uccisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro Benjamin Netanyahu.Le autorità non hanno dato una stima del numero di partecipanti dall’inizio dell’omaggio a Khamenei il 4 luglio, ma le stime parlavano di 15-20 milioni di persone in totale.”Vogliamo versare il loro sangue. Vogliamo vendetta. Perché le autorità non ci ascoltano?” dice un uomo tenendo un cartello con l’immagine di Donald Trump in un mirino.E un altro: “Abbiamo sacrificato dei martiri, mio fratello è stato martirizzato. Vendicheremo il sangue dei martiri e del nostro Imam martirizzato Ayatollah Khamenei da questi criminali”.