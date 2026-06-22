Iran, Vance apre a sblocco asset iraniani: se non andranno a terroristi

Milano, 22 giu. (askanews) – Il vicepresidente statunitense JD Vance afferma che, qualora i fondi iraniani venissero sbloccati nell’ambito di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente, Washington potrebbe garantire che il denaro non finanzi il terrorismo. “Se mai dovessimo sbloccare i beni iraniani, potremmo garantire che il denaro iraniano venga utilizzato per aiutare il popolo iraniano e non per finanziare il terrorismo”, ha dichiarato Vance ai giornalisti a Burgenstock, ribadendo che i colloqui tenutisi nella località svizzera hanno assicurato che “se i beni iraniani venissero mai sbloccati, servirebbero a rendere gli agricoltori americani più ricchi e a sfamare il popolo iraniano”.