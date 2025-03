Istanbul, migliaia in piazza per Imamoglu: “Erdogan dittatore”

Istanbul, 20 mar. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in piazza a Istanbul davanti al municipio per protestare contro l’arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, il principale oppositore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu è stato accusato di “corruzione” e “terrorismo” a pochi giorni dalla sua designazione come candidato alle prossime presidenziali da parte del suo partito, che ha denunciato un “colpo di stato” contro il possibile “prossimo presidente” della Turchia.Popolare e carismatico, 53 anni, è sindaco dal 2019 della megalopoli turca di 16 milioni di abitanti; dopo l’arresto ha trascorso la giornata al quartier generale della polizia, dove, all’esterno, confluivano centinaia di suoi sostenitori. In serata, nonostante il freddo pungente, a migliaia si sono radunati con bandiere turche, gridando “Erdogan, dittatore”, “Istanbul in strada, ladri nel palazzo” e “Imamoglu, non sei solo”.