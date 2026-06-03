Meteo: sull'Italia previsti giorni di pioggia e temporali, ma dal weekend torneranno cieli sereni e caldo africano

Poco alla volta il maltempo che ha interessato il Nord si sta spostando verso il Centro-Sud, determinando un calo delle temperature e temporali diffusi. Al Nord, tuttavia, la tregua durerà poco: nei prossimi giorni, secondo le previsioni meteo, è infatti atteso un secondo impulso perturbato che riporterà instabilità e precipitazioni sulle regioni settentrionali, con temporali anche intensi e localmente a carattere di nubifragio.

Dal weekend, invece, è prevista l’ennesima svolta meteorologica. Un robusto campo di alta pressione si estenderà su gran parte dell’Europa, Italia compresa, favorendo condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature pienamente estive.

Meteo: sull’Italia pioggia e temporali, ma dal weekend tornerà il caldo estremo

Per quanto riguarda le previsioni per domani, al Nord la mattinata sarà caratterizzata da ampie schiarite, ma nel corso delle ore si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Dalla sera e soprattutto durante la notte è atteso un nuovo peggioramento, con acquazzoni e temporali anche di forte intensità.

Al Centro prevarranno condizioni di cielo nuvoloso, con precipitazioni più probabili nelle ore pomeridiane. Al Sud non si prevedono variazioni significative rispetto alla giornata precedente: la presenza di nubi potrà comunque favorire occasionali fenomeni precipitativi.

Le temperature minime saranno in generale diminuzione, mentre le massime risulteranno in aumento sulle regioni centrali e in calo sul resto del Paese.