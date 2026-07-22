Caldo in calo: oggi 6 città da bollino rosso, da domani solo Palermo. Temperature giù fino a 10 gradi, ma in arrivo temporali e grandinate

Dopo giorni di caldo record, l’Italia inizia finalmente a respirare. La terza ondata di calore dell’estate 2026, che nei giorni scorsi aveva messo in ginocchio gran parte del Paese con temperature vicine ai 40 gradi, sta mollando la presa: secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, da domani, giovedì 23 luglio, la mappa dell’Italia si tingerà quasi ovunque di verde e giallo.

La situazione di oggi

Per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, restano ancora sei le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta che segnala condizioni di rischio per l’intera popolazione: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un numero comunque in netto calo rispetto a martedì, quando le città in allerta massima erano ben diciotto. Altri dodici capoluoghi, tra cui Bari, Firenze, Genova, Napoli e Perugia, si trovano invece in bollino giallo, il livello di pre-allerta.

Cosa cambia da domani

Il bollettino di giovedì 23 luglio segna una svolta netta: su 27 città monitorate, ben 17 passeranno al bollino verde, il livello 0 che indica l’assenza di rischio, tra cui Milano, Torino, Bologna, Venezia e Firenze. Resterà in bollino rosso solo Palermo, mentre il resto del Paese tornerà a respirare grazie all’arrivo di correnti più fresche, che faranno scendere le temperature anche di 10 gradi in alcune regioni.

In arrivo anche temporali

Il cambio di scenario non porterà però solo sollievo: le correnti fresche in ingresso porteranno instabilità su diverse zone, con rischio di grandinate e trombe d’aria lungo la costa adriatica e temporali al Centro-Sud. Al Sud e sulle Isole maggiori, invece, il caldo intenso resisterà ancora qualche giorno prima di cedere definitivamente il passo.

I consigli per i giorni ancora caldi

Per chi si trova ancora nelle zone contrassegnate da bollino rosso, restano valide le raccomandazioni classiche: evitare le ore più calde della giornata, prediligere pasti leggeri a base di pasta e pesce, bere molta acqua e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con patologie croniche, le categorie più esposte agli effetti delle alte temperature.