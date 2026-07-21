I bulldozer ridisegnano i confini a Gaza

Ventitré chilometri di terrapieno tagliano oggi la Striscia di Gaza, e non li ha ordinati un tribunale. Le immagini satellitari di Planet Labs, verificate da Associated Press, mostrano l’esercito israeliano che cola nella terra un muro continuo lungo la Linea Gialla, per separare oltre il 50 per cento che controlla, ormai macerie svuotate, dal resto dell’enclave. Interpellato, l’Idf ha confermato di avere costruito la barriera. Nel solo tratto tra Rafah e Muwasi il rilevato è passato da 500 metri il primo luglio a 2,4 chilometri il 15.

L’accordo in venti punti dell’ottobre 2025, avallato a novembre dal Consiglio di sicurezza dell’Onu, descriveva quella linea come provvisoria, in attesa di un ritiro da fissare a una data “da determinare”, e impegnava Israele a non annettere Gaza. A dicembre il capo di stato maggiore Eyal Zamir l’ha chiamata «nuovo confine». Da febbraio i bulldozer la scrivono nella terra. È quello che la Corte internazionale di giustizia, nel parere del 19 luglio 2024, definisce occupazione illegale: presenza e appropriazione che ogni giorno violano il diritto.

Ciò che il terrapieno costruisce in silenzio, un corteo lo ha gridato. Il 19 luglio il movimento di coloni Nachala ha marciato verso il confine per «tornare a casa dopo 21 anni», dentro l’area che l’esercito aveva dichiarato zona militare chiusa. Il ministro dell’Economia Nir Barkat ha sfondato un posto di blocco con scarsa resistenza dei soldati; secondo gli organizzatori hanno sfilato 28 tra ministri e parlamentari. Itamar Ben Gvir ha rivendicato il controllo del 70 per cento del territorio e ha detto che Gaza appartiene a Israele.

Dall’inizio della tregua il Ministero della Salute di Gaza conta 1.158 morti, la maggior parte lungo quella linea. Sulla carta la data del ritiro resta “da determinare”. Sul terreno ha smesso di servire: la si legge nei ventitré chilometri di terra spostata.