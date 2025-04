Italia-Gb, l’omaggio di re Carlo e Camilla all’Altare della Patria

Roma, 8 apr. (askanews) – Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono arrivati all’Altare della Patria a Roma, dopo essere stati ricevuti al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, per deporre una corona d’alloro al monumento al Milite Ignoto. I reali sono stati ricevuti dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dal capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e dal capo del Comando delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito Italiano, Gaetano Zauner. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali britannico e italiano, il re ha reso omaggio alla Bandiera di Guerra del Reggimento “Granatieri di Sardegna” con un inchino, accompagnato dal ministro della Difesa e dal capo di Stato Maggiore.Re Carlo ha quindi passato in rassegna una Guardia d’Onore, composta da 200 militari italiani provenienti da Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. Al termine dell’ispezione, Sua Maestà ha ricevuto un saluto dal Comandante della parata prima di ricongiungersi alla regina consorte.I reali hanno quindi raggiunto il monumento al Milite Ignoto, in cima ai gradini dell’Altare della Patria, preceduti da due Corazzieri italiani con una corona d’alloro su un supporto, e seguiti da Crosetto, Portolano, dal segretario degli Esteri del Regno Unito David Lammy e dall’addetto alla Difesa del Regno Unito.Il re e la regina si sono quindi fermati in cima all’Altare della Patria, mentre i due Corazzieri hanno deposto la corona, per un momento di riflessione. Al contempo, un trombettiere ha suonato il “Silenzio di ordinanza”.Al termine degli onori ai caduti, i reali hanno salutato i rappresentanti dei corpi militari presenti e il contingente del Regno Unito presente con 21 ufficiali e sottufficiali, di stanza presso il Nato Joint Force Command di Napoli.L’esecuzione degli inni nazionali britannico e italiano e il saluto finale ricevuto dal comandante della Parata hanno posto fine alla cerimonia.