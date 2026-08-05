Kiev sotto attacco, 17 morti: nessuno dei 28 missili russi abbattuto

Kiev, 5 ago. (askanews) – Fiamme e colonne di fumo alla periferia di Kiev dopo il nuovo attacco russo contro la capitale ucraina e la regione circostante. Almeno 17 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite.Nella notte Mosca ha lanciato 115 droni e 28 missili ad alta velocità, 24 dei quali balistici. Le difese ucraine hanno intercettato 98 velivoli senza pilota, ma non sono riuscite ad abbattere nessuno dei missili.Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, sono stati colpiti un birrificio, magazzini di materiali edili e piattaforme logistiche civili, strutture che, ha scritto su Telegram, “non hanno nulla a che fare con la guerra”.Nel distretto di Brovary il traffico ferroviario è ancora interrotto. Durante l’attacco passeggeri e personale sono stati evacuati e le attività di diverse stazioni sono state sospese. Le Ferrovie ucraine riferiscono del ritrovamento di corpi sulla banchina di una stazione vicina ai centri logistici colpiti.L’Ucraina riesce ad abbattere la maggior parte dei droni, ma dipende dalle forniture occidentali per fermare i missili balistici. Zelensky afferma che gli intercettori avrebbero potuto salvare vite e chiede agli alleati di accelerare le consegne dei sistemi di difesa aerea.Il presidente ucraino sollecita il G7 e l’Unione europea a rafforzare le sanzioni contro l’industria russa che produce missili balistici. Mosca ha intensificato il loro impiego: secondo stime citate dall’agenzia France Press, dai 200-300 lanci dell’intero 2024 si è passati a 126 nel solo luglio 2026.