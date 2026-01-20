La Cina conferma: abbiamo ricevuto invito Trump al “Board of Peace”

Pechino, 20 gen. (askanews) – Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha confermato che la Cina è stata invitata a partecipare al cosiddetto “Board of Peace” (“Consiglio di pace”) del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “La Cina ha ricevuto l’invito degli Stati Uniti”, ha dichiarato laconicamente Guo durante una conferenza stampa, senza specificare se Pechino accetterà l’invito.Il “Board of Peace” era stato originariamente concepito dall’amministrazione Usa come un’iniziativa per supervisionare la ricostruzione di Gaza, devastata dalla guerra, ma lo statuto non sembra limitare il suo ruolo al territorio palestinese occupato.Washington ha chiesto a vari leader di far parte del consiglio, presieduto da Trump, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, il premier ungherese Viktor Orban e il primo ministro canadese Mark Carney. Guo ha affermato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti hanno raggiunto una stabilità complessiva nell’ultimo anno, nonostante una guerra commerciale che ha visto entrambi i paesi imporre dazi reciproci sui prodotti dell’altro. “Nel corso dell’ultimo anno, le relazioni tra Cina e Stati Uniti hanno subito alti e bassi, ma hanno mantenuto una stabilità dinamica complessiva”, ha detto Guo ai giornalisti. “La cooperazione tra Cina e Stati Uniti avvantaggia entrambe le parti, mentre il confronto danneggia entrambe”, ha aggiunto.