La collezione di Tutankhamon esposta al Grande Museo Egizio a Giza

Roma, 4 nov. (askanews) – Migliaia di visitatori hanno affollato il nuovo Grand Egyptian Museum di Giza, davanti alle Piramidi, per ammirare quasi l’intera collezione dei tesori di Tutankhamon: oltre 4.500 manufatti esposti insieme per la prima volta da quando fu scoperta la tomba del giovane faraone nel 1922.Curata e conservata per quasi due decenni, la collezione è stata svelata al pubblico due giorni dopo la grande cerimonia di apertura ufficiale del museo egizio più grande al mondo al Cairo. Precedentemente erano state aperte solo alcune sale e gallerie.È ora possibile vedere gioielli, carri, oggetti per la casa, ornamenti, accanto alla celebre maschera dorata di Tutankhamon, circondata da effetti personali, strumenti dorati, cimeli di famiglia e statue funerarie. In un’altra stanza ci sono anche due piccole principesse mummificate, le figlie del faraone morte prima della nascita.Tutankhamon morì a 18 o 19 anni tra il 1323 e il 1324 a.C., secondo studi genetici a causa della malaria associata a una malattia ossea. Fu mummificato e sepolto nella Valle dei Re di Luxor all’interno di tre bare che ora si trovano al museo, mentre la mummia rimane a Luxor.Tra i pezzi più preziosi anche la Khufu Sun Boat, descritta come il manufatto in legno più antico e più grande della storia umana. L’Egitto spera che il museo rilanci il turismo nel Paese. Il ministro del turismo egiziano Sherif Fathy prevede cinque milioni di visitatori all’anno, numeri che lo renderebbe uno dei musei più visitati al mondo. Finora, ha detto, dall’apertura ha accolto 5.000-6.000 visitatori al giorno.